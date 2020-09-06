صدقي لمصراوي: اعتذرت عن تدريب سموحة.. والأمور لم تتم بشكل رسمي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أنه تقدم باستقالته لإدارة ناديه لكن لم يتم إنهاء التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه لم يتم إبلاغه

وقال صدقي: "تقدمت باعتذار عن استكمال مهمتي مع سموحة، ولكن الأمور لم تتم بشكل رسمي حتى الآن".

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وأكمل: "لا أريد الحديث عن الأمر باستفاضة الآن، لكني سأتوجه إلى النادي غدًا الإثنين للحديث مع الإدارة وإنهاء كل شيء".

واختتم: "كل ما يقال حاليًا عن الأمر تُسأل عنه الإدارة فقط".

الجدير بالذكر أن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن في وقت سابق، قبول اعتذار حمادة صدقي وعدم تواجده في منصبه كمدير فني للفريق.