معد بدني يوضح: كيف يتجنب اللاعبون الإصابات بسبب ضغط المباريات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمود حمدي أخصائي التأهيل والمعد البدني أن كل اللاعبين الذين خضعوا لبرنامج تأهيلي جيد خلال فترة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، لم يعانوا من إصابات عضلية بعد عودة النشاط.

وأشار حمدي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن المناخ العام حاليًا في الدوري يسبب ضغوطات على اللاعبين، وبالتالي يتسبب في إصاباتهم العضلية.

وتابع: "هناك لاعبين يهتمون بالناحية البدنية وآخرين يتدربون خارج النادي وعقب المران اليومي لاستكمال ما لم يؤديه في المران من تدريبات ليصبح متكامل بدنيًا".

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وأضاف: "هناك خطة يجب أن يسير عليها اللاعبين لزيادة الناحية البدنية خصوصًا مع ضغط المباريات، يجب الاهتمام بالاستشفاء عقب المباراة مباشرة".

وأوضح: "تكرار الإصابات يحدث بسبب عدم معرفتها بشكل مفصل من بداية العضلة وحتى النهاية، لكن حاليًا هناك أجهزة طبية تشكف عن كل هذا، وبالتالي طريقة العلاج أصبحت صحية"..

وأكمل: "الفترة القادمة يجب على اللاعبين النوم بشكل جيد وتهيئة اللاعبين نفسيًا للمباريات والتدريبات لأن هذا يحدث فارق بشكل كبير في الإصابات".

واختتم: "أهمية المعد البدني كبيرة في الفريق ويعتبر أهم عنصر، لأنه يجهز اللاعبين للتدريبات وتحقيق فكر المدير الفني".