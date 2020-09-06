ضياء السيد يوضح لمصراوي.. مزايا انتقال محمد إبراهيم للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، والمدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب، أن الأهلي في احتياج للتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد :"انتقال محمد إبراهيم سيكون مفيدًا للأهلي نظرًا لحاجة الفريق إلى تدعيم مركز صانع الألعاب".

وتابع :"محمد إبراهيم لديه ثلاثة مزايا من خلال قدرته على اللعب بين الخطوط وتدعيم الهجوم إلى جانب التسجيل، كما يُعد اللاعب مميزًا في الكرات الثابتة، لكن ما ينقصه هو النواحي البدنية خاصة في الالتحامات".

وأكمل مدرب محمد إبراهيم في منتخب الشباب خلال بطولة العالم بكولومبيا نسخة 2011، تصريحاته :"فايلر قد يدفع بمحمد إبراهيم إلى جانب محمد أفشة".

وفسر :"الأهلي عندما تعاقد مع الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي كان يعاني من مشكلة إلا أن فايلر استطاع توظيف الثنائي في الملعب جيدًا".

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وواصل :"قد نرى أيضًا اعتماد فايلر على محمد مجدي "أفشة" أو محمد إبراهيم خاصة أن الأهلي ينافس على بطولات عديدة في الموسم".

وعن فرصة محمد إبراهيم للرد على الزمالك بعد رحيله في الصيف الماضي، أنهى ضياء السيد :"أي لاعب كرة عليه التفكير في الوصول لمكانة جيدة في كرة القدم ومحمد إبراهيم لديه فرصة من خلال اللعب في صفوف الأهلي للوصول للمنتخب المصري بعد ذلك".

وشهدت الساعات الماضية ارتباط محمد إبراهيم بالانتقال لصفوف الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي في ظل المستويات التي يقدمها صاحب الـ28 عامًا.

وشارك محمد إبراهيم في الموسم الحالي مع مصر المقاصة في 18 مباراة (17 مباراة في الدوري + مباراة في كأس مصر) ليسجل أربعة أهداف إلى جانب صناعة ثلاث تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة قادمًا من فريق الزمالك، ليوقع على عقد يربطه بالفريق الفيومي حتى عام 2021.