الزمالك يتخطى طلائع الجيش ويواصل الانفراد بوصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره طلائع الجيِش، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 للزمالك، عن طريق يوسف أوباما.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة ويبتعد بـ 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط لوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، كاسونجو، يوسف أوباما.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

ملخص المباراة

شهدت الدقيقة 12 أول تهديد للطلائع لمرمى الزمالك بعدما استحوذ أحمد سمير على الكرة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة أرضية لكن قوتها لم تكن بالشكل المطلوب، ليمسك بها محمود جنش بنجاح.

وفي الدقيقة 29 استخدم كريم طارق سلاح التصويب عن بعد، لكن تصويببه تستقر في يد الحارس محمود جنش، أعقبها تسديدة اخرى لزميله في فريق طلائع الجيش عن طريق اللاعب أحمد سمير، لكن التسديدة خرجت بجوار العارضة.

وقرر المدرب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إجراء تبديل أول بعدما دفع بإسلام جابر بدلًا من فرجاني ساسي في تبديل اضطراري للإصابة، ليحصل التونسي على بطاقة صفراء لحظة خروجه من الملعب.

وأهدر يوسف أوباما فرصة لتسجيل الهدف الأول لفريق الزمالك، بعد تمريرة من أوناجم داخل منطقة الجزاء سدد بقدمه اليسرى بجوار القائم.

وأحرز الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق يوسف أوباما، والذي استغل عرضية من عبد الله جمعة حولها برأسه لهدف في شباك حارس مرمى طلائع الجيش.

وبعد احراز الهدف قرر المدرب كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بالثنائي أسامة فيصل ومصطفى محمد بدلا من مصطفى محمد وكاسونجو.