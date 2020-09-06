إنبي يفرط في الفوز أمام المصري بتعادل إيجابي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة فريقي المصري وإنبي 1-1، في لمباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من دوري we المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أحمد علي الهدف الأول لفريق انبي في الدقيقة 45 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أوستين أموتو للمصري بالدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده 22 نقطة في المركز 16 بجدول الترتيب بعد 22 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن أسوان صاحب أقرب مراكز البقاء.

وعلى الجانب الأخر، أصبح رصيد إنبي 32 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.