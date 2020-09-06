جماهير النصر تحتفل بالتعاقد مع بيتي مارتينيز

نجح نادي النصر السعودي في التوقيع مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز والذي قدم من نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.
صحيفة “عكاظ” السعودية قالت أن بيتي مارتينيز سيصل إلى العاصمة الرياض خلال اليومين القادمين بعد الانتهاء من استخراج التأشيرة الرسمية للدخول إلى المملكة.
مارتينيز وقع مع النصر رسمياً عقداً مبدئياً ملزماً عبر الإيميل في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون دولار أي ما يعادل67 مليون ريال، لشراء المدة المتبقية من نادي أتلانتا الأمريكي بحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية.
واحتفت جماهير النصر بالصفقة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل صاخب حيث قالت مشجعة لنادي النصر قالت "بيتي مارتينيز حرام مايلعب بنادي اوروبي كبير .. شي غريب من الريفير للدوري الامريكي والحين بالنصر".
مشعل قال "بيتي مارتينيز حرام مايلعب بنادي اوروبي كبير .. شي غريب من الريفير للدوري الامريكي والحين بالنصر".
حساب باسم سهم النصر كتب "أتوقع #بيتي مارتينيز بدلاً ل احمد موسى".
المصري كتب "الله يوفقه معنا باقي آخر اجنبي يا رب ما يقل إمكانيات عن بيتي#مارتينيز_نصراوي".
جابر قال "ميسي ينظر إلى بيتي مارتينيز و يتأكد هل و أنه بشرُ مثلنا !".
سعود الشيباني قال "سجلوني اكبر شبيح لـلسوبر بيتي مارتينيز، ياهو فنان ياهو ساحر، مبروك لمارتينيز تمثيل العالمي.. ومبروك للعالميين مارتينيز
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