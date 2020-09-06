الزمالك يسجل الهدف الأول أمام طلائع الجيش برأسية أوباما

تقدم الزمالك على نظيره طلائع الجيش بالهدف الأول خلال المباراة الجارية حاليًا على استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز. ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز. سجل يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك عبر رأسية رائعة في الدقية 56، بعد عرضية رائعة أيضًا من عبد الله جمعة ، ليضربها أوباما برأسية رائعة داخل الشباك. للزمالك عبر رأسية رائعة في الدقية 56، بعد عرضية رائعة أيضًا من عبد الله جمعة ، ليضربها أوباما برأسية رائعة داخل الشباك.

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