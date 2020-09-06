طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من اتحاد الكرة، الرد على خطابه بشأن إجراء الانتخابات بحد أقصى غدًا 7 سبتمبر.

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يطلب فيه إجراء الانتخابات يوم ٣٠ نوفمبر.

وذكر الفيفا في خطابه أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بتصنيف الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أو تقليص عددها.

وطلب الفيفا من اتحاد الكرة إجراء الانتخابات مع نهاية مدة اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بجانب الانتهاء من تعديلات اللائحة. من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يطلب فيه إجراء الانتخابات يوم ٣٠ نوفمبر.وذكر الفيفا في خطابه أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بتصنيف الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أو تقليص عددها.وطلب الفيفا من اتحاد الكرة إجراء الانتخابات مع نهاية مدة اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بجانب الانتهاء من تعديلات اللائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يطالب اتحاد الكرة بالرد على خطاب الانتخابات غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.