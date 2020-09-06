كروكيه الصيد يهزم المعادي في الدوري

تغلب فريق الكروكيه بنادى الصيد على نظيره المعادى بنتيجة 4/1 فى المباراة التى أقيمت على ملاعب مركز شباب الجزيرة ضمن نهائيات بطولة الدورى العام. الجزيرة ضمن نهائيات بطولة الدورى العام. مثل الفريق أحمد المهدى ، أحمد العمارى، علاء أبو النور، طارق ممدوح، مرام نبيل، عبير مصطفى، غادة كرم. العمارى، علاء أبو النور، طارق ممدوح، مرام نبيل، عبير مصطفى، غادة كرم. يشرف على الفريق المدير الفنى طارق ممدوح ، ادارى الفريق محمد بهاء.

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