كروكيه الصيد يهزم المعادي في الدوري

تغلب فريق الكروكيه بنادى الصيد على نظيره المعادى بنتيجة 4/1 فى المباراة التى أقيمت على ملاعب مركز شبابالجزيرة ضمن نهائيات بطولة الدورى العام.
مثل الفريق أحمد المهدى ، أحمدالعمارى، علاء أبو النور، طارق ممدوح، مرام نبيل، عبير مصطفى، غادة كرم.
يشرف على الفريق المدير الفنى طارق ممدوح ، ادارى الفريق محمد بهاء.
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