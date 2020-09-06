ألمانيا تتقدم على سويسرا في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

تقدم المنتخب الألماني على نظيره السويسري ، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. الأوروبية. سجل ألكاي جندوجان نجم وسط منتخب ألمانيا هدف التقدم في الدقيقة 14 . دخل المنتخب الألماني بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: بيرند لينو Advertisements في الدفاع: أنتونيو روديجير، نيكولاس سوليه، ماتياس جانتر في خط الوسط: روبن جوسينس، توني كروس، ألكاي جندوجان، كرير الهجوم: تيمو فيرنر، لوري ساني

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