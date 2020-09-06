إسبانيا تتفوق على أوكرانيا بثلاثية في الشوط الأول

تقدم المنتخب الإسباني على نظيره المنتخب الأوكراني، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الجارية حاليًا بينهما ، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
سجل أهداف المنتخب الإسباني كلا من: سيرجيو راموس هدفين ، وأنسو فاتي، في الدقائق 3 و29 و32.
جاء تشكيل المنتخب الإسباني لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: دافيد دي خيا
في الدفاع: خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، بو توريسـ سيرجيو ريجليون
في خط الوسط" مايكل ميرينو، رودري، تياجو ألكانتارا
في الهجوم: داني أولمو، جيرارد مورينو، أنسو فاتي
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