إسبانيا تتفوق على أوكرانيا بثلاثية في الشوط الأول

تقدم المنتخب الإسباني على نظيره المنتخب الأوكراني، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الجارية حاليًا بينهما ، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف المنتخب الإسباني كلا من: سيرجيو راموس هدفين ، وأنسو فاتي، في الدقائق 3 و29 و32.

جاء تشكيل المنتخب الإسباني لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في الدفاع: خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، بو توريسـ سيرجيو ريجليون

في خط الوسط" مايكل ميرينو، رودري، تياجو ألكانتارا

في الهجوم: داني أولمو، جيرارد مورينو، أنسو فاتي

