التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الزمالك وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الزمالك وطلائع الجيش بستاد القاهرة ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز.

جاء الشوط متوسط المستوى تبادل فيه الفريقان الهجمات، وأهدر محمد اوناجم وكاسونجو ويوسف اوباما بسبب البطء، في المقابل هدد أحمد سمير وكريم طارق مرمى الزمالك من خلال التسديد من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن الزمالك في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وطلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

الشوط الأول

بادر الزمالك بالهجوم ومحاولة تهديد مرمى الطلائع من خلال تحركات محمد اوناجم ويوسف اوباما

وكاسونجو الذى لعب في آخر اللحظات لإصابة بن شرقي.

شكلت محاولات الطلائع الخاطفة خطورة خاصة في الناحية اليمنى التي شغلها على الفيل واحمد سمير الذى مال للجبهة والإخترتاق من العمق مع التسديد لكنه لم تتاح له فرصة للتسديد المميز فيه للحذر وعدم اتاحة مساحات له بإستثناء واحدة سددها جاءت في متناول جنش.

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أهدر محمد اوناجم بسبب التأخير والبطء ورفض هدية التمريرة المتقنة من العمق وكام بسام الأسرع

والأقرب في استلام الكرة.

بعدها يهدر كاسونجو ويسدد خارج الثلاث خشبات مهدرا فرصة لتقدم الأبيض.

ركز الزمالك في هجومه على الناحية اليمنى لأحمد عيد وأوناجم وأوباما أحيانا ولكن بقت انهاء الهجمة أو العرضيات دون المستوى.

ضغط الطلائع مع مرور الوقت مستغلا المساحات الخالية بين خطى الدفاع والوسط وسدد كريم طارق تسديدتين فوق العارضة أو بجوار القائم بعدها تسديده اقرب لـ" بليسينج" من احمد سمير تعلو العارضة بسنتيمترات.

خرج فرجاني لإصابة ويلعب مكانه اسلام جابر ويقود اوناجم هجمة يمينا ويدخل المنطقة ويتباطئ كالعادة ويمرر لأباما تحت ضغط دفاعي وتضيع الفرصة.

يهدراوباما ويرفض هدية أوناجم ويسدد بيسراه بجوار القائم رغم عدم وجود اى ضغط من دفاعات الطلائع.