ساسي يغيب عن مباراة الزمالك وسموحة المقبلة بسبب تراكم الإنذارات

تحصل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك على بطاقة الصفراء ، خلال المباراة الجارية حاليًا بين الأبيض وطلائع الجيش، على استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.
قام باتريس كارتيرون مدرب الزمالكبإخراج ساسي وإشراك إسلام جابر بدلًا منه بسبب شعور النجم التونسي بآلام في ظهره ، مما دفع المدرب الفرنسي لتبديله.
أثناء خروج النجم التونسي، قامبدفع لاعب طلائع الجيش الذي طالب منه الإسراع خلال الخروج من أرضية الملعب، ليقوم محمد عادل حكم اللقاء بإعطاءه بطاقة صفراء، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة له ويغيب عن مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة، بسبب تراكم الإنذارات.
وحسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين.
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