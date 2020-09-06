خروج فرجاني ساسي من مباراة الزمالك وطلائع الجيش للإصابة

أخرج باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التونسي فرجاني ساسي نجم الأبيض خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش الجارية حاليًا على استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز، وأشرك إسلام جابر بدلا منه، بسبب الإصابة
خرج ساسي ولم يكمل اللقاء في الدقيقة 38 ، بعدما شعر التونسي فرجاني ساسي ببعض الآلام بظهره ، ليـوقف حكم اللقاء محمد عادل ، المباراة في الدقيقة 33 من أجل دخول الطاقم الطبيبالزمالك لعلاج ساسي، قبل أن يخرجا إلى خارج الملعب، لإستكمال العلاج.
دخل النجم التونسي إلى أرضية الملعب مرة أخرى في الدقيقة 37، قبل أن يخرج مرة أخرى، لعدم استطاعته لإستكمال اللقاء، ودخول إسلام جابر بدلا منه.
الجدير بالذكر بأن التعادل السلبي يحسم اللقاء حتى الأن بين الفريقين.
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