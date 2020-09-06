شاهد..أهداف مباراة الجونة وبيراميدز المثيرة

في مباراة مثيرة فاز الجونة على بيراميدز، بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "خالد بشارة"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

سجل الغاني جون أنطوي هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 44،

قبل أن يسجل الجونة هدف التعادل عبر الزامبي والتير بواليا في الدقيقة 46، قبل أن يسجل مجددًا هدف التقدم للجونة في الدقيقة 63.توقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الجونة رصيده لـ28 نقطة في المركز التاسع.