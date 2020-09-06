اخبار الرياضه

بث مباشر | شاهد صور الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري “لحظة بلحظة”

0 نشر
مركز البث المباشر 0 تبليغ

  • 1/31
  • 2/31
  • 3/31
  • 4/31
  • 5/31
  • 6/31
  • 7/31
  • 8/31
  • 9/31
  • 10/31
  • 11/31
  • 12/31
  • 13/31
  • 14/31
  • 15/31
  • 16/31
  • 17/31
  • 18/31
  • 19/31
  • 20/31
  • 21/31
  • 22/31
  • 23/31
  • 24/31
  • 25/31
  • 26/31
  • 27/31
  • 28/31
  • 29/31
  • 30/31
  • 31/31

Advertisements

يقدم لكم موقع الخليج 365 أبرز صور ولقطات مباراة الزمالك وطلائع الجيش في ، ضمن مباريات الجولة 25، اليوم الأحد 6-9-2020.

أقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت ، و18:30 بتوقيت جرينيتش.

ونقلت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت الأولى، بالإضافة إلى البث المباشر الخاص بستوديو تحليل إذاعة أون سبورت أف إم.

ويسعى الزمالك لاستغلال سقوط بيراميدز في الخسارة أمام الجونة لمواصلة تعزيز بقاءه في المركز الثاني، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفي حال خسر أو تعادل الزمالك، وتمكن المقاولون العرب من هزيمة وادي دجلة يوم غد الاثنين لحساب نفس الجولة، ستشتعل المنافسة من جديد على المركز الثاني خلال الأسابيع القادمة، حيث يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 43 نقطة أقل من الزمالك بنقطتين.

Advertisements

أما طلائع الجيش فيحتل المركز ال13 برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن صراع الهبوط، وتبدو مهمة اسقاطه ليست بالسهلة، فلم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات له في الدوري.

اضغط هنا لمشاهدة صور الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

مدرب طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
مدرب طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
باريس كارتيرون يحصل على بعض الصور التذكارية قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش
باريس كارتيرون يحصل على بعض الصور التذكارية قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش
باريس كارتيرون يحصل على بعض الصور التذكارية قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش
باريس كارتيرون يحصل على بعض الصور التذكارية قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش
عبد الحميد بسيوني وكارتيرون
عبد الحميد بسيوني وكارتيرون
حارس الزمالك البديل محمد عواد
حارس الزمالك البديل محمد عواد
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
تشكيلة طلائع الجيش
تشكيلة طلائع الجيش
تشكيلة الزمالك
تشكيلة الزمالك
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
دكة الزمالك
دكة الزمالك
مدرب طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
مدرب طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني
كاسونجو في مباراة الزمالك والجيش
كاسونجو في مباراة الزمالك والجيش
كاسونجو في مباراة الزمالك والجيش
كاسونجو في مباراة الزمالك والجيش
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش

فرصة كاسونجو امام الجيش
فرصة كاسونجو امام الجيش
ركنية للزمالك
ركنية للزمالك
عرضية عبد الله جمعة في هدف الزمالك الأول امام الجيش
عرضية عبد الله جمعة في هدف الزمالك الأول امام الجيش
هدف من رأسية يوسف أوباما في مباراة الزمالك وطلائع الجيش
هدف من رأسية يوسف أوباما في مباراة الزمالك وطلائع الجيش
فرحة أوباما مع عبد الله جمعة
فرحة أوباما مع عبد الله جمعة
محمد أوناجم
محمد أوناجم
محمود علاء
محمود علاء
لاعب الوسط المغربي محمد أوناجم
لاعب الوسط المغربي محمد أوناجم
يوسف أوباما
يوسف أوباما
أحمد عيد
أحمد عيد
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
اصابة فرجاني ساسي - صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
اصابة فرجاني ساسي – صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش
صور مباراة الزمالك وطلائع الجيش

كلمات دالة

أخبار الزمالك اليوم الاخبار الدوري المصري الزمالك صور الزمالك صور المباراة طلائع الجيش لقطة اليوم مباراة الزمالك وطلائع الجيش مصر
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد صور الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري “لحظة بلحظة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا