بث مباشر | شاهد صور الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري “لحظة بلحظة”

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يقدم لكم موقع الخليج 365 أبرز صور ولقطات مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة 25، اليوم الأحد 6-9-2020.
أقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، و18:30 بتوقيت جرينيتش.
ونقلت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت الأولى، بالإضافة إلى البث المباشر الخاص بستوديو تحليل إذاعة أون سبورت أف إم.
ويسعى الزمالك لاستغلال سقوط بيراميدز في الخسارة أمام الجونة لمواصلة تعزيز بقاءه في المركز الثاني، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
وفي حال خسر أو تعادل الزمالك، وتمكن المقاولون العرب من هزيمة وادي دجلة يوم غد الاثنين لحساب نفس الجولة، ستشتعل المنافسة من جديد على المركز الثاني خلال الأسابيع القادمة، حيث يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 43 نقطة أقل من الزمالك بنقطتين.
أما طلائع الجيش فيحتل المركز ال13 برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن صراع الهبوط، وتبدو مهمة اسقاطه ليست بالسهلة، فلم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات له في الدوري.
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