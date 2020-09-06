تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طلائع الجيش في الدوري المصري..”ظهور جنش”

أعلن المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طلائع الجيش في مباراة اليوم الأحد 6-9-2020، ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ودفع كارتيرون بالحارس محمود عبدالرحيم “جنش” في تشكيلة الزمالك الأساسية على حساب محمد أبوجبل، الذي اتجه المدرب الفرنسي لإراحته، وإعطاء فرصة لـ”جنش”.

فيما يشارك المدافع المتميز “محمد عبدالغني” في تشكيلة الزمالك الأساسية على حساب محمود حمدي “الونش” الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام بيراميدز، كما يشارك المغربي محمد أوناجم على حساب أحمد سيد زيزو.

وقبل بداية المباراة بدقائق قليلة، اشتكى المهاجم المغربي أشرف بنشرقي من إصابة، لينسحب من تشكيلة الزمالك ويشارك كابونجو كاسونجو بدلاً منه منذ البداية.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”.

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خط الدفاع : أحمد عيد، محمد عبد الغنى، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجانى ساسى، طارق حامد، كابونجو كاسونجو، يوسف إبراهيم “أوباما”، محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

دكة الزمالك

محمد عواد واسلام جابر وعمر السعيد وحسام عبد المجيد، ومصطفى فتحى، وأسامه فيصل، وكاسونجو، وكريم بامبو، ومحمد عنتر.