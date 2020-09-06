بث مباشر | شاهد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة 25، اليوم الأحد 6-9-2020.

أقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، و18:30 بتوقيت جرينيتش.

ونقلت مباراة الزمالك وطلائع الجيش في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت الأولى، بالإضافة إلى البث المباشر الخاص بستوديو تحليل إذاعة أون سبورت أف إم.

دخل الزمالك هذا اللقاء بروح معنوية عالية بعدما سقط بيراميدز في الخسارة أمام الجونة لمواصلة، ما رفع طموحاته في تعزيز بقاءه في المركز الثاني، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفي حال خسر أو تعادل الزمالك، وتمكن المقاولون العرب من هزيمة وادي دجلة يوم غد الاثنين لحساب نفس الجولة، ستشتعل المنافسة من جديد على المركز الثاني خلال الأسابيع القادمة، حيث يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 43 نقطة أقل من الزمالك بنقطتين.

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الزمالك 0-0 طلائع الجيش

???? ستاد القاهرة الدولي

???? الدوري المصري (الجولة 25)

جارية الآن

???? يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

⛳️ يدير هذه المباراة الحكم محمد عادل، ويعاونه يوسف البساطي وهاني خيري كحكمين مساعدين، وهشام الفلال كحكم رابع.

???? سيكون الحكم محمد أبو خاطر حكمًا للفيديو المساعد، ومحمد يوسف مساعدًا له

تشكيلة الزمالك اليوم: محمود جنش – أحمد عيد، محمد عبد الغنى، محمود علاء، عبد الله جمعة – فرجاني ساسي، طارق حامد، كابونجو كاسونجو ، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى محمد.

محمود جنش – أحمد عيد، محمد عبد الغنى، محمود علاء، عبد الله جمعة – فرجاني ساسي، طارق حامد، ، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى محمد. دكة بدلاء الزمالك اليوم: محمد عواد واسلام جابر وعمر السعيد وحسام عبد المجيد، ومصطفى فتحى، وأسامه فيصل، وكاسونجو، وكريم بامبو، ومحمد عنتر.

محمد عواد واسلام جابر وعمر السعيد وحسام عبد المجيد، ومصطفى فتحى، وأسامه فيصل، وكاسونجو، وكريم بامبو، ومحمد عنتر. ???? حدثت إصابة للاعب المغربي أشرف بنشرقي أثناء الاحماءات، ليتم استبداله بكابونجو كاسونجو قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة..

أثناء الاحماءات، ليتم استبداله بكابونجو كاسونجو قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة.. تشكيلة طلائع الجيش اليوم: محمد بسام – علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – محمد ناصف – مهند لاشين – فرانك ستيفن – أحمد سمير – كريم طارق – محمد شحاتة – ناصر منسي.

محمد بسام – علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – محمد ناصف – مهند لاشين – فرانك ستيفن – أحمد سمير – كريم طارق – محمد شحاتة – ناصر منسي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء…

5″ أفضلية طلائع الجيش هي الأوضح خلال الدقائق الخمس الأولى..الفريق منتشر بشكل مثالي في وسط الملعب.

10″ الطلائع متفوق في الضغط العالي على حائز الكرة في وسط الملعب…

15″ هجوم قوي من طلائع الجيش في بداية الشوط الأول، ثلاث تسديدات من خارج منطقة جزاء الزمالك، جميعها بعيدة عن الثلاث خشبات.

18″ ???? بطاقة صفراء لظهير الزمالك أحمد عيد.

35″ إصابة للاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي..ويتلقى العلاج، ويبدو أنه لن يستطيع اكمال المباراة.

36″ عودة فرجاني ساسي إلى الملعب..لكنه يطلب التغيير.

38″ ✅ ظهور أرقام فرجاني ساسي خلال الدقائق التي لعبها، في احصائية على الشاشة، من بينها 3 مرات استخلاص ناجح للكرة، و19 تمريرة صحيحة.

38″ ???? فرجاني ساسي يغادر أرض الملعب ويشارك إسلام جابر بدلاً منه

38″ ???? النجم التونسي يتلقى بطاقة صفراء بسبب شجار بالايدي مع أحد لاعبي طلائع الجيش

43″ أووووووووه…أول فرصة حقيقية تضيع من الزمالك خلال الشوط الأول.. أوناجم يمرر كرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء نحو يوسف أوباما، الذي فضل تسديدها بشكل متسرع بالقدم اليسرى جوار القائم الأيسر بعيدة..كان يستطيع التصرف بشكل أفضل

45″ صافرة نهاية الشوط الأول.. أفضلية في بدايته لطلائع الجيش دون عرضيات مع اعتماد تام على التسديد البعيد.. وفي نهايته تحسن واضح في مردود الزمالك بسبب تأثره الكبير بغياب أشرف بنشرقي للإصابة وخروج فرجاني ساسي بعد 37 دقيقة.

الشوط الثاني

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