بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة 25، اليوم الأحد 6-9-2020.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، و18:30 بتوقيت جرينيتش.

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت الأولى، بالإضافة إلى البث المباشر الخاص بستوديو تحليل إذاعة أون سبورت أف إم.

ويسعى الزمالك لاستغلال سقوط بيراميدز في الخسارة أمام الجونة لمواصلة تعزيز بقاءه في المركز الثاني، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفي حال خسر أو تعادل الزمالك، وتمكن المقاولون العرب من هزيمة وادي دجلة يوم غد الاثنين لحساب نفس الجولة، ستشتعل المنافسة من جديد على المركز الثاني خلال الأسابيع القادمة، حيث يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 43 نقطة أقل من الزمالك بنقطتين.

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أما طلائع الجيش فيحتل المركز ال13 برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن صراع الهبوط، وتبدو مهمة اسقاطه ليست بالسهلة، فلم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات له في الدوري.

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الزمالك 1-0 طلائع الجيش

???? ستاد القاهرة الدولي

???? الدوري المصري (الجولة 25)

جارية الآن

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز..

✅ كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة أول بأول “رفريش” من أجل متابعة كافة الأحداث مباشرة.

???? يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

⛳️ يدير هذه المباراة الحكم محمد عادل، ويعاونه يوسف البساطي وهاني خيري كحكمين مساعدين، وهشام الفلال كحكم رابع.

???? سيكون الحكم محمد أبو خاطر حكمًا للفيديو المساعد، ومحمد يوسف مساعدًا له

تشكيلة الزمالك اليوم: محمود جنش – أحمد عيد، محمد عبد الغنى، محمود علاء، عبد الله جمعة – فرجاني ساسي، طارق حامد، كابونجو كاسونجو ، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى محمد.

محمود جنش – أحمد عيد، محمد عبد الغنى، محمود علاء، عبد الله جمعة – فرجاني ساسي، طارق حامد، ، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى محمد. دكة بدلاء الزمالك اليوم: محمد عواد واسلام جابر وعمر السعيد وحسام عبد المجيد، ومصطفى فتحى، وأسامه فيصل، وكاسونجو، وكريم بامبو، ومحمد عنتر.

محمد عواد واسلام جابر وعمر السعيد وحسام عبد المجيد، ومصطفى فتحى، وأسامه فيصل، وكاسونجو، وكريم بامبو، ومحمد عنتر. ???? حدثت إصابة للاعب المغربي أشرف بنشرقي أثناء الاحماءات، ليتم استبداله بكابونجو كاسونجو قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة..

أثناء الاحماءات، ليتم استبداله بكابونجو كاسونجو قبل بداية اللقاء بدقائق معدودة.. تشكيلة طلائع الجيش اليوم: محمد بسام – علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – محمد ناصف – مهند لاشين – فرانك ستيفن – أحمد سمير – كريم طارق – محمد شحاتة – ناصر منسي.

محمد بسام – علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن – محمد ناصف – مهند لاشين – فرانك ستيفن – أحمد سمير – كريم طارق – محمد شحاتة – ناصر منسي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء…

5″ أفضلية طلائع الجيش هي الأوضح خلال الدقائق الخمس الأولى..الفريق منتشر بشكل مثالي في وسط الملعب.

10″ الطلائع متفوق في الضغط العالي على حائز الكرة في وسط الملعب…

15″ هجوم قوي من طلائع الجيش في بداية الشوط الأول، ثلاث تسديدات من خارج منطقة جزاء الزمالك، جميعها بعيدة عن الثلاث خشبات.

18″ ???? بطاقة صفراء لظهير الزمالك أحمد عيد.

35″ إصابة للاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي..ويتلقى العلاج، ويبدو أنه لن يستطيع اكمال المباراة.

36″ عودة فرجاني ساسي إلى الملعب..لكنه يطلب التغيير.

38″ ✅ ظهور أرقام فرجاني ساسي خلال الدقائق التي لعبها، في احصائية على الشاشة، من بينها 3 مرات استخلاص ناجح للكرة، و19 تمريرة صحيحة.

38″ ???? فرجاني ساسي يغادر أرض الملعب ويشارك إسلام جابر بدلاً منه

38″ ???? النجم التونسي يتلقى بطاقة صفراء بسبب شجار بالايدي مع أحد لاعبي طلائع الجيش

39″ ???? فرجاني ساسي أصيب بكدمة في الظهر، لن تبعده عن الملاعب لأكثر من 5 أيام .. واللاعب لن يشارك في المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

43″ أووووووووه…أول فرصة حقيقية تضيع من الزمالك خلال الشوط الأول.. أوناجم يمرر كرة بينية جميلة داخل منطقة الجزاء نحو يوسف أوباما، الذي فضل تسديدها بشكل متسرع بالقدم اليسرى جوار القائم الأيسر بعيدة..كان يستطيع التصرف بشكل أفضل

45″ صافرة نهاية الشوط الأول.. أفضلية في بدايته لطلائع الجيش دون عرضيات مع اعتماد تام على التسديد البعيد.. وفي نهايته تحسن واضح في مردود الزمالك بسبب تأثره الكبير بغياب أشرف بنشرقي للإصابة وخروج فرجاني ساسي بعد 37 دقيقة.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني.. دون أي تغييرات في كلا الفريقين.

50″ ضغط طلائع الجيش مستمر ، وسط تأهب من الزمالك لتنفيذ هجمة مرتدة، لكن الدفاع المتقدم من لاعبي الجيش بالمرصاد.

51″ ???? أحمد سمير يتلقى بطاقة صفراء بعد ارتكابه لخطأ مع ظهير الزمالك عبد الله جمعة أمام منطقة جزاء الجيش

52″ الركلة الحرة المباشرة تنفذ بشكل سيء، يتعامل معها حارس مرمى الجيش محمد بسام بقبضة اليد.

55″ أوووووووووه…عرضية مذهلة من محمد أوناجم على رأس كاسونجو داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل مثالي من المدافع “علي الفيل” أنقذ الموقف، لتذهب الكرة ركنية.

58″ ⚽️ جوووووووووول…الهدف الأول للزمالك برأسية رائعة من “يوسف أوباما” بعد صعوده دون أي رقابة دفاعية لتلقي عرضية “عبد الله جمعة” التي أرسلها من الجهة اليسرى من وضع الحركة..ليضرب أوباما الكرة برأسه على أقصى يسار الحارس ترتطم في باطن القائم وتعانق الشباك..

59″ ???? تغيير مزدوج في الزمالك بنزول “مصطفى فتحي وأسامة فيصل” بدلاً من كاسونجو كابونجو ومصطفى محمد..

59″ ???? عبد الحميد بسيوني، مدرب الجيش، يرد على كارتيرون بتغييرين متتاليين بنزول “عمرو جمال وداود” بدلاً من ناصر منسي وشحاته

66″ مصطفى فتحي يطالب بركلة جزاء بعد لمس مدافع الجيش “علي الفيل” لتسديدته داخل منطقة الجزاء..لكن الحكم يشير باستمرار اللعب لعدم وجود نية لمس الكرة..

67″ تسديدة من عمرو جمال ترتطم في أحد مدافعي الزمالك على خط الـ 18

72″ أوووووه..تصويبة مقوسة جميلة بباطن القدم من مصطفى فتحي على خط ال18، تذهب جوار القائم الأيمن بعيدة بثلاث أو أربع ياردات.

73″ ???? مشاركة حسام باولو بدلاً من أحمد سمير في صفوف الجيش

75″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الزمالك طارق حامد

75″ كولينج بريك .. استراحة قصيرة لاحتساء المياه.

78″ ???? تغيير جديد في طلائع الجيش..كريم ممدوح يشارك بدلاً من إنجونجا .

79″ ???? حسام عبد المجيد يشارك بدلاً من أوباما في تشكيلة الزمالك ..

79″ ???? تغيير رابع للزمالك بنزول “عمر السعيد” بدلاً من محمد أوناجم..

86″ ???? أوووووووووووه…أهم فرصة في المباراة لفريق طلائع الجيش، رأسية نموذجية من “عمرو جمال” بعد تلقيه تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة، نفذت بشكل جميل من (محمد ناصف) على رأس عمرو جمال، لكن رأسية لاعب الاهلي المعار حتى يونيو 2021، تمر جوار القائم الأيمن لمحمود جنش بياردة واحدة…هدف يضيع بشكل غريب..

88″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الزمالك “إسلام جابر”.

92″ أحمد عيد يحصل على خطأ من أمام منطقة طلائع الجيش بعد مراوغة جميلة..الركلة الحرة من حوالي 35 ياردة.

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