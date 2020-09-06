يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاحد بالجولة الـ25.

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”، وتقام على ارضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز المستحق الذي حققه الفارس الأبيض على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد خلال الجولة الماضية.

ويتواجد الزمالك فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، جمعها من 24 مباراة حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

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فى المقابل سيسعي طلائع الجيش تحت قيادة مديره الفني “عبدالحميد بسيوني” الى الخروج بنتيجة إيجابية تساهم في ابتعاد الفريق عن مراكز الهبوط، خاصة وأن وضعية الفريق صعبة، بعدما تعادل في الجولة الماضية سلبيا مع أسوان بدون أهداف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 بجدول الدوري برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حقق منها 5 انتصارات و11 تعادلا فيما تلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 29 هدفا.

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إليكم فيديو أهداف الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري

هدف التقدم للزمالك “أوباما”

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