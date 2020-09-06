بيراميدز يحسم تعاقده مع رمضان صبحي براتب خيالي

حسم نادي بيراميدز، صفقة الجناح الدولي المصري رمضان صبحي لصالحه، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 بشكل رسمي، قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، في صفقة خيالية للكرة المصرية، حيث سيكون صاحب الـ23 عامًا، الأعلى دخلاً في مصر على مدار التاريخ.

وسيقوم نادي بيراميدز، مساء غد الاثنين بعقد مؤتمر صحفي بقاعدة مؤتمرات ملعب الدفاع الجوي، من أجل تقديم رمضان صبحي إلى وسائل الإعلام، بعد إنهاء إجراءات الصفقة بشكل رسمي مع هدرسفيلد القابع حاليًا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ووفقًا لمصدر داخل نادي بيراميدز، فإن النادي نجح في حسم صفقة رمضان صبحي مقابل حصول ناديه السابق هدرسفيلد على مبلغ خمسة ملايين جنيهًا إسترلينيًا، رغم موافقته السابقة على انتقال اللاعب إلى الأهلي مقابل ثلاثة ملايين و250 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف المصدر ذاته “رمضان صبحي سيوقع على عقد طويل الأمد حتى عام 2025، بدلًا من ثلاثة أعوام فقط، حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين، حيث تم تعديل الاتفاقية مع رفع الراتب السنوي للاعب”.

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وأوضح أيضًا إلى أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيتضاعف في المواسم الخمسة، حيث سيحصل على ضعف قيمة الراتب الذي كان سيتقاضاه في الـ3 مواسم.

راتب خيالي

كشفت مصادر في وقت سابق عن حصول رمضان صبحي على 100 مليون جنيه عن الـ3 سنوات بما يعني أن اللاعب سيرتفع راتبه في الخمسة مواسم إلى 200 مليون جنيه، بمعدل 40 مليون جنيه سنويًا، ليصبح اللاعب الأعلي أجرًا في تاريخ اللاعبين المحليين داخل الدوري المصري.

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي 2020/2019 مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة واحدة.

وسيكون رمضان صبحي هو الصفقة الرسمية الثانية لنادي بيراميدز، استعدادا للموسم المقبل، بعد أحمد فتحي، مع عدم إعلان النادي لتعاقده مع شريف إكرامي حتى الآن رغم تلميحات اللاعب في وقت سابق حول اقترابه من الانتقال رسميا.