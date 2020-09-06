صفقات ميلان | بعد إبراهيم دياز..لاعب جديد من ريال مدريد يقترب من سان سيرو

بات إبراهيم دياز لاعبًا في صفوف فريق ميلان بعقد إعارة يمتد إلى موسم واحد قادمًا من ريال مدريد، لكن يبدو أن النادي الإيطالي يخطط لجلب لاعب إضافي من النادي الملكي.

ونوهت التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن إدارة ميلان عازمة على التعاقد مع المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” ليكون خليفة السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يدخل في عامه التاسع والثلاثين، وبالكاد جدد عقده مع الفريق لموسم آخر.

وزعمت يومية “توتو سبورت” الإيطالية من مصادرها، إن إدارة ميلان ستقدم عرضًا في الأيام القادمة لاستعارة لوكا يوفيتش، مع إدارج بند خيار الشراء كما حدث في عقد إبراهيم دياز.

ويلعب يوفيتش (22 عامًا) دورًا هامشيًا مع ريال مدريد منذ قدومه إلى النادي في الميركاتو الصيفي 2019 من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ضخمة بلغت 60 مليون يورو.

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وبدأ لوكا يوفيتش 4 مباريات كأساسي في مسابقة الدوري الإسباني، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا من أصل ثمانية، بجانب سجل تهديفي ركيك بلغ هدفين وتمريرتين حاسمتين فقط.

ورغم موهبة يوفيتش أمام المرمى والنظر إليه كأحد أفضل المهاجمين الواعدين في أوروبا، فإن اللاعب عانى من مشكلات ترتبط بعدم التكيف ووقع تحت طائلة الضغط الجماهيري.

يمتد تعاقد يوفيتش مع ريال مدريد إلى صيفية 2025 ولا يبدو أن الميرنجي الإسباني سيفرط في خدماته بسهولة، خاصة أنه كلف خزائن النادي مبلغًا باهظًا.

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