الميركاتو الصيفي | دوناروما يتشرط على ميلان..ويوفنتوس يتربص لتعاقد مجاني

عاد تمرد الحارس الدولي الإيطالي “جيانلويجي دوناروما” على إدارة ميلان، ليطفو على السطح من جديد، خلال مفاوضات تمديد العقد برعاية وكيل أعماله “مينو رايولا”.

عقد دوناروما مع ميلان سينقضي في نهاية الموسم المقبل 2021/2020، ولا يزال مسلسل المفاوضات بين الجانبين قائمًا منذ 3 أشهر تقريبًا دون التوصل لأي اتفاق.

يقول تقرير عن يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن وكيل أعمال دوناروما “مينو رايولا” اشترط حصول موكله على راتب 10 ملايين سنويًا لإبرام عقد جديد.

بينما وضعت إدارة ميلان راتب 6 ملايين فقط، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت، وهذه هي نقطة الصدام الوحيدة نحو استمرار دوناروما صاحب الـ 21 عامًا. بحسب لاجازيتا.

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عقد دوناروما الحالي أبرم في 2015، ونص على تقاضيه لستة ملايين يورو سنويًا، كأكبر أجر من بين لاعبي ميلان قاطبة، قبل التجديد للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

رايولا وهو وكيل أعمال إبراهيموفيتش، نجح قبل أسبوع في تجديد عقد الأسطورة السويدية مع ميلان براتب 7 ملايين سنويًا.

ويريد أن يضع إدارة الروسونيري في مأزق، مُهددّا بورقة يوفنتوس الذي يتربص من بعيد لمعرفة ما ستئول إليه الأمور.

ولا تُخفى رغبة يوفنتوس في استقدام دوناروما، إذ حاول في عديد المناسبات بالسنوات المنصرمة لكن دون جدوى، بعد أن حسمت رغبة اللاعب الأمر.