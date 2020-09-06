الميركاتو الصيفي | إنتر ميلانو يحسم 3 صفقات هذا الأسبوع

توصلت إدارة الإنتر بتوصية من المدير الفني الإيطالي “أنطونيو كونتي” لاتفاق مع 3 لاعبين دفعة واحدة خلال الأسبوع الحالي، لتعزيز صفوف الفريق قبل أسابيع قليلة من بداية الموسم الكروي الجديد.

وذكرت يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن إدارة إنتر ميلانو حسمت بالفعل التعاقد مع هؤلاء اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، وسيتم الكشف عن هويتهم بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي.

وسيكون أرتورو فيدال (33 عامًا) الصفقة الأهم للإنتر، إذ اتفق المدير الرياضي “بييرو أوزيليو” مع نظيره في برشلونة “رامون بلانيز” على شراء بطاقة فيدال بصفة نهائية.

بينما سيكون المخضرم الأعسر، ألكسندر كولاروف (34 عامًا) هو الصفقة الثانية من حيث الأهمية، ويوليه المدرب أنطونيو كونتي اهتمامًا كبيرًا لما يملكه من خبرات اكتسبها في الكالتشيو رفقة روما.

ماتيو دارميان وهو اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يلعب حاليًا لفائدة بارما، سيكون الصفقة الثالثة للإنتر خلال هذا الأسبوع.

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يستطيع دارميان (30 عامًا) أن يلعب في جميع المراكز الدفاعية بالتقريب، بيد أن مكانه الأساسي هو الظهير الأيمن، ويمكنه التعاطي مع رسم كونتي 3-5-2.

من المرجح بحسب تقرير الصحيفة ألا تزيد قيمة الصفقات الثلاث عن 15 مليون يورو، إذ تنتهي عقود كل من فيدال وكولاروف صيفية 2021 ولا نية لدى أنديتهما للتجديد.

بينما يرتبط دارميان بعقد مع بارما يمتد إلى صيفية 2023، وتبلغ قيمته التسويقية قرابة 5 ملايين يورو في الوقت الحالي، وهي نفس قيمة كولاروف، بينما فيدال 11 مليون يورو.

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