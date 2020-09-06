موسم "برشلونة" المقبل بنكهة هولندية بمدرب ومهاجم ولاعب وسط

يبدو أن عشاق برشلونة على موعد مع نسخة هولندية من الفريق الموسم المقبل بعد استلام المدرب رونالد كومان دفة الإدارة الفنية.
وبحسب معلومات صحفية، فإن اللون البرتقالي سيطغى على الفريق، إذ إن كومان طلب من إدارة البرسا تقديم عرضين للاعبي منتخب هولندا ممفيس ديباي مهاجم ليون، وجيني فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول.
وتفيد المعلومات بأنه بعد رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية يركز البرسا على بيع مزيد من اللاعبين، في مقدمتهم التشيلي أرتورو فيدال والأوروغوياني لويس سواريز.
وتواصل الفريق الكتالوني مع وكيلي أعمال ديباي وفينالدوم، ومن المتوقع أن يقدم قريبا عرضين رسميين للاعبين، ويأمل أن يستطيع الظفر بخدماتهما مقابل نحو 55 مليون يورو.
وتؤكد تقارير إعلامية أنه لا اتفاق بين البرسا وفينالدوم الذي قدم فريقه "الليفر" أكثر من عرض لتمديد عقده، في محاولة لثنيه عن الرحيل.
لكن في حال توصل البرسا إلى اتفاق مع اللاعب وقرر "الريدز" بيعه فإن الفريق الإنجليزي سيحاول تعويضه بالإسباني تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ، والذي يطالب الفريق البافاري بـ30 مليون يورو للاستغناء عنه.
المصدر: مواقع إلكترونية
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