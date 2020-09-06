رياضة | الزمالك يفقد أحمد عيد أمام سموحة بسبب الإيقاف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفقد أحمد عيد أمام سموحة بسبب الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب أحمد عيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأبيض المقبلة امام سموحة والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

ويأتي غياب أحمد عيد عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري.

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ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتقدم الزمالك حتى الآن على طلائع الجيش بهدف نظيف مع الوصول للدقيقة 75 من عمر المباراة.