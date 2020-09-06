رياضة | الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الاهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، إن إدارة مصر المقاصة لن تمانع من رحيل محمد إبراهيم في حال وصول عرض جيد للاعب.

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وتتمنى إدارة مصر المقاصة غلق باب التفاوض حاليًا، في ظل المستوى اللافت الذي يقدمه محمد إبراهيم خلال الفترة الحالية.

وفتح النادي الأهلي ونظيره بيراميدز مفاوضات رسمية مع مسؤولي مصر المقاصة، من أجل الحصول على خدمات محمد إبراهيم، ولن يمانع الفريق الفيومي من رحيل اللاعب في حال وصول عرض جيد.

يذكر أن عقد محمد إبراهيم لا يتواجد به أي شروط جزاي?ية، ولا أي نسبة إعادة بيع لنادي الزمالك في حالة نجاح مفاوضات رحيله مع أي فريق اخر.