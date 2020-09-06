رياضة | جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني أعرب في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام لأول مرة عن رغبته في الرحيل عن صفوف الملكي.

وأفادت الإعلامية آرانشا رودريجيز بأن إدارة ريال مدريد متفاجأة من تصريحات جاريث بيل الأخيرة، حيث أن النجم الويلزي أعرب عن رغبته في الرحيل لأول مرة منذ إنضمامه للفريق.

وأوضحت الإعلامية آرانشا رودريجيز أنه يتعين على مسئولي ريال مدريد الإنتظار فيما إذا كان سيرحل النجم الويلزي في الصيف الحالي أم لا خاصة أن النادي الملكي لم يتلقى أي عروض حتى الآن لضم جاريث بيل البالغ من العمر 31 عامًا.

وأشارت الإعلامية آرانشا رودريجيز إلى أن عقد جاريث بيل ينتهي مع ريال مدريد في 2022 وكان وكيل أعمال النجم الويلزي قد أكد في أكثر من مناسبة على أن جاريث بيل يرغب في البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده.