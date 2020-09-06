رياضة | سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إشراك الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بدلا من أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش. وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك، بسبب شكوى الأخير من شد في العضله الضامة وتقرر ضم محمد صبحى لقائمه البدلاء. Advertisements ويواجه الزمالك فريق الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري. ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ65 نقطة.

Advertisements