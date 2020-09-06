رياضة | حرس الحدود يعلن عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حرس الحدود يعلن عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه الأهلي غدًا الاثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة حرس الحدود كلا من :- أحمد السعدني - محمود رضا - عبد الله جمعة - حسن مجدي - محمد عبد الفتاح - خالد سامي - محمد الشبيني - مارسيلو - فيلكس - محمد أسامة - حامد خالد - مصطفي جمال - نانا أنتوي - توني لوكاسا - توني جوميز - إبراهيما كونيه - أحمد عبد الباسط - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أيوب بن مشارك - عمرو الحلواني - محمد النجيلي.

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