رياضة | ناصر منسي يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ناصر منسي يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهه الزمالك المقرر اقامتها فى تمام الساعه الثامنة والنصف على ملعب استاد القاهرة الدولي مواجهات الجولة الـ25 لبطوله الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام الدفاع:محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد السيد زولا Advertisements الوسط: مهند مصطفى - - فرنك ستيفن وسط الهجوم: أحمد سمير - كريم طارق - محمد شحاته الهجوم: ناصر منسي. وكانت مباراة الفريقيين في الدور الأول للموسم الحالي من الدوري الممتاز قد انتهت بفوز الطلائع 3-2.



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