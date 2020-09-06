شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عودة «روقة» بعد فشل ضم «دونجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئولو نادي الزمالك، عودة محمد أشرف روقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف طلائع الجيش. وجاءت رغبة الزمالك في عودة روقة تحسبا لفشل صفقة نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز وسط مغالاة ناديه في مطالبه المالية. وتنتهي إعارة روقة لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري ليعود من بعدها إلى صفوف الزمالك ولن يكلف النادي أي أعباء مالية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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