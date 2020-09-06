شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الجزائري يلغي بطولة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير إخبارية أن اتحاد الكرة الجزائري قرر إلغاء بطولة الكأس لعام 2020، بعدما جرى تعليقها منذ منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا. وكشف التلفزيون الرسمي أن الاتحاد الجزائري قرر مبدئيا إلغاء هذه البطولة في انتظار ترسيم هذا القرار بعد موافقة مكتبه التنفيذي لاحقا. من جانبه ، أكد تلفزيون "الهداف" أن قرار الإلغاء رسمي، وأن الاتحاد الجزائري سيجري القرعة بين اتحاد بسكرة وشباب أهلي برج بوعريريج لاختيار أحدهما لتمثيل الجزائر في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونيفدرالية) بجانب وفاق سطيف الذي احتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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