شكرا لقرائتكم خبر عن «عثمان» يشترط عودة الانتصارات للإفراج عن المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، عودة الانتصارات بداية من مواجهة المقاصة، للإفراج عن مستحقات لاعبيه المجمدة.

ويستضيف الاسماعلي، عند السادسة والنصف مساء الاثنين، علي ملعبه بالإسماعيلية، نادي مصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون للدوري.

وجمد إبراهيم عثمان، مستحقات اللاعبين، عقب الخسارة الكبيرة برباعية من المقاصة، في الجولة المنقضية.