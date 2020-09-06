شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. استبعاد حكم لقاء الأهلي والزمالك من الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقارير صحفية سعودية أكدت إقتراب لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم من استبعاد الكرواتي بيبيك من إدارة مباريات الدوري السعودي بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم في مباراة اتحاد جدة والنصر والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا .

الحالات الأكثر جدلا ضد بيبيك عندما منح بطاقة صفراء للاعب الاتحاد بوني على خطأ ارتكبه ضده بيتروس، واتفق خبراء التحكيم أن بيتروس كان يستحق البطاقة الحمراء لنية إيذاء اللاعب وكرر الحكم قراراته المثيرة للجدل بتجاهل منح اللاعب بيتروس بطاقة صفراء في الكرة التي احتسبها ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة للفار، حيث اتجه بقدمه للساق الثابتة للاعب فهد المولد.

خبراء التحكيم اتفقوا على طرد لاعب النصر أحمد موسى لخشونته المتكررة في المباراة وفي أكثر من حالة، ولكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء...المشهد الأهم في أخطاء الحكم كانت ظهوره في لقطة تلفزيونية بين شوطي المباراة وهو يتحدث مع المشرف على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي وهو يريه هاتفه المحمول.

وكان بيبيك قد ظهر في الدوري المصري الموسم الحالي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 120 للدوري الممتاز وشهدت العديد من القرارات المثيرة للجدل التغاضي عن إحتساب ركلة جزاء لوليد سليمان وتحجيم لاعبي الأهلي بإشهار البطاقات الصفراء وتوفير الحماية للاعبي الزمالك .