شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد محمود وحيد عن مواجهة الأهلي والحرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق، من قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، غدًا الأثنين، في إطار الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري العام المصري.
وجاء استبعاد فايلر لـ محمود وحيد من قائمة المباراة، على خلفية غياب اللاعب عن مران الفريق بالأمس، اعتراضًا على عدم مشاركته في مباراة وادي دجلة الماضية، ومشاركة أيمن أشرف في ظل غياب علي معلول بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
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