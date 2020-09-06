شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يقترب من تدريب نادي جديد فى الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل فرج عامر رئيس نادي سموحة في خط المفاوضات مع أكثر من مدرب في الساعات الماضية لخلافة حمادة صدقي في تدريب الفريق بعد استقالة الأخير.

وكان الخيار الأول لسموحة بالتعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة لكن الأخير اعتذر عن المهمة وفضل الاستمرار مع الفريق الفيومي، والخيار الثاني بعدها مجدي عبد العاطي وطارق العشري والمفاضلة بينهما لاختيار أحدهما لتدريب الفريق، وكانت أسهم العشري قوية والأولوية له.

ويعقد فرج عامر جلسة في الفيلا الخاصة به في العاشرة مساء اليوم مع طارق العشري للاتفاق على كافة التفاصيل لتوليه المسئولية الفنية.