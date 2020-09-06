شكرا لقرائتكم خبر عن عروض من إسبانيا وتركيا تهدد إنتقال البلايلي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية، اتصالات مكثفة من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع والد الدولي الجزائري يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد البلايلي لفسخ عقده الحالي مع أهلي جدة السعودي، حيث يعيش اللاعب أسوأ أيامه مع الفريق السعودي خلال الفترة الأخيرة ولا يرغب في الاستمرار.

وكشفت صحيفة «الهداف» الجزائرية، من مصدر مقرب من اللاعب أن البلايلي لا يمتلك عرض الأهلي فقط لكنه يمتلك عرضين أيضا من فياريال الإسباني وأنقرة سبور التركي.

وقالت الصحيفة، إن فياريال هو العرض المفضل للاعب لأسباب فنية نظرا لكونه من الفرق المميزة في الدوري الإسباني، في حين يعد عرض الأهلي هو الأفضل من الناحية المالية بعد أن عرض مسئولو القلعة الحمراء مبلغا قدره 2.5 مليون يورو.