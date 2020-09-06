شكرا لقرائتكم خبر عن عروض من إسبانيا وتركيا تهدد إنتقال البلايلي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية، اتصالات مكثفة من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع والد الدولي الجزائري يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويستعد البلايلي لفسخ عقده الحالي مع أهلي جدة السعودي، حيث يعيش اللاعب أسوأ أيامه مع الفريق السعودي خلال الفترة الأخيرة ولا يرغب في الاستمرار.
وكشفت صحيفة «الهداف» الجزائرية، من مصدر مقرب من اللاعب أن البلايلي لا يمتلك عرض الأهلي فقط لكنه يمتلك عرضين أيضا من فياريال الإسباني وأنقرة سبور التركي.
وقالت الصحيفة، إن فياريال هو العرض المفضل للاعب لأسباب فنية نظرا لكونه من الفرق المميزة في الدوري الإسباني، في حين يعد عرض الأهلي هو الأفضل من الناحية المالية بعد أن عرض مسئولو القلعة الحمراء مبلغا قدره 2.5 مليون يورو.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر عروض من إسبانيا وتركيا تهدد إنتقال البلايلي للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.