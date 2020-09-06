شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات بالجملة في تشكيلة المنتخب الإسباني في مواجهة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنتخب الأسباني عن تشكيله منتخبه الذي سيواجه به المنتخب الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وكان المنتخب الإسباني تعادل في أولى مبارياته مع المنتخب الألماني بهدف مقابل هدف ليكون في رصيد المنتخب الإسباني نقطة واحدة قبل مواجهة المنتخب الأوكراني.
ويدخل المدير الفني لويس إنريكي اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: راموس – باو توريس- سيرجو ريجيلون- خيسوس نافاز
خط الوسط: تياجو ألكانتارا – رودري – ميكيل مورينو
خط الهجوم: داني أولمو – أنسو فاتي – جيرارد مورينو
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر تغيرات بالجملة في تشكيلة المنتخب الإسباني في مواجهة أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.