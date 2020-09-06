شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات بالجملة في تشكيلة المنتخب الإسباني في مواجهة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنتخب الأسباني عن تشكيله منتخبه الذي سيواجه به المنتخب الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان المنتخب الإسباني تعادل في أولى مبارياته مع المنتخب الألماني بهدف مقابل هدف ليكون في رصيد المنتخب الإسباني نقطة واحدة قبل مواجهة المنتخب الأوكراني.

ويدخل المدير الفني لويس إنريكي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: راموس – باو توريس- سيرجو ريجيلون- خيسوس نافاز

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – رودري – ميكيل مورينو

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خط الهجوم: داني أولمو – أنسو فاتي – جيرارد مورينو