شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استبعاد «بن شرقي» من تشكيل الزمالك قبل لحظات من مباراة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إشراك الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بدلًا من أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش، في اللحظات الأخيرة، بسبب شكوى الأخير من شد في العضله الضامة وتقرر ضم محمد صبحى لقائمه البدلاء وكان «كارتيرون» قد أعلن اسم «بن شرقي» ضمن التشكيل الأساسي، قبل أن يظهر كابونجو كاسونجو بدلًا منه على أرض الملعب. ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش الآن ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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