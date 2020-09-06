شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية.. تشكيل الماكينات الألمانية أمام سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنتخب الألماني عن تشكيله منتخبه الذي سيواجه به المنتخب السويسري ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب ملعب سانت جاكوب بارك بسويسرا.

وكان المنتخب الألماني تعادل في أولى مبارياته مع المنتخب الإسباني بهدف مقابل هدف ليكون في رصيد المنتخب الألماني نقطة واحدة قبل مواجهة المنتخب السويسري.

ويدخل المدير الفني الألماني يواخيم لوف اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: روديجير – زوله – كيرير – جوسينس – جينتر

خط الوسط: دراكسلار – جوندوجان – توني كروس

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خط الهجوم: فيرنر – ساني