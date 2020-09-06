شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز: الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش (استراحة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة 25 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: أحمد عيد، محمد عبدالغني، محمود علاء، عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، كابونجو كاسونجو، يوسف أوباما

الهجوم: مصطفى محمد

فيما يدخل طلائع الجيش المبارة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد عبدالرحمن زولا، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف

الوسط: مهند لاشين، فرانك نجونجا، كريم طارق، محمد شحاتة، احمد سمير

الهجوم: ناصر منسي

أبرز أحداث المباراة

- انطلاق المباراة

د13. تسديدة أولى من أحمد سمير على مرمى جنش لكن الأخير يمسكها بسهولة

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د19. كرة خطيرة لطلائع الجيش خلف الدفاع لناصر منسي يخرج جنش سريعًا ليشتتها خارج الملعب قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلنًا تسلل منسي

د23. عرضية أرضية من أحمد عيد لكاسونجو المنطلق من الجبهة اليسرى منفردًا تمامًا بالمرمى سددها في الشباك الخارجية بغرابة شديدة قبل أن يعلن الحكم وجوده في موقف تسلل

د25. تسديدة قوية من كريم طارق من خارج منطقة الجزاء تصطدم بقدم عبدالغني وتعبر خطيرة فوق عارضة جنش إلى ركنية

د30. تسديدة قوية وخطيرة جدًا من أحمد سمير تمر فوق عارضة جنش بسنتيمترات وترتطم بالقائم الخارجي

د38. تغيير اضطراري للزمالك بخروج المصاب فرجاني ساسي ودخول إسلام جابر

د44. تمريرة بينية رائعة من أوناجم يضرب بها دفاع طلائع الجيش تصل إلى أوباما داخل منطقة الجزاء يسددها مباشرة خارج المرمى

د45+2. تسديدة ضعيفة من مصطفى محمد من خارج منطقة الجزاء تخرج ضربة مرمى لطلائع الجيش

نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين