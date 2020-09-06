شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري وإنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة نادي المصري البورسعيدي ونادي إنبي في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.
وتقدم إنبي أولًا عن طريق أحمد على في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول برأسية رائعة، قبل أن يتعادل للمصري أوستين أموتو برأسية أخرى سكنت شباك الفريق البترولي في الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة محتلًا المركز السابع فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 16 مع تبقي 3 مباريات مؤجلة له.
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