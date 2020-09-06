شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواصل تفوقه على بيراميدز بفوز جديد في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الجونة تفوقه على بيراميدز بعدما نجح في الفوز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من دوري we المصري التي أقيمت على ستاد خالد بشارة (الجونة).
وواصل الجونة تفوقه على نادي بيراميدز في المواجهات المباشرة خلال أخر 4 مباريات على التوالي، حيث فاز 3 مباريات وتعادل واحدة فقط.
ورفع الجونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، وفي المقابل ظل بيراميدز في المركز الثالث بـ45 نقطة.
وتقدم بيراميدز في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما حصل على كرة عرضية من الجانب الأيمن استقبلها جون أنتوي برأسية رائعة في شباك الجونة.
وتعادل الجونة عن طريق والتر بواليا في الدقيقة 46 بعدما انطلق سيرجي أكا من الجانب الأيسر ولعب عرضية أرضية لزميله الذي أسكنها الشباك من لمسة واحدة.
استطاع والتر بواليا أن يتقدم لصاح الجونة في الدقيقة 63 بعدما حصل على تريمرة رائعة وضعته في مواجهة المهدي سليمان، ليراوغه ويسكن الكرة في الشباك الخالية.
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