شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يرصد مليونا و80 ألف ريال لنقاط العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مليونا و80 ألف ريال كمكافآت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم حال تثبيتهم أقدام الفريق بدوري المحترفين بالفوز على الهابط إلى دوري الدرجة الأولى فريق العدالة الأربعاء المقبل في الجولة الـ30 الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون نصيب كل لاعب من إجمالي المبلغ 60 ألف ريال، وذلك تحفيزا لهم لكسب اللقاء الأخير الذي يضمن بقاء الفريق في الدوري دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى المنافسة على البقاء بعد هبوط العدالة والحزم، وهي ضمك والفيحاء والتعاون.

وبدت نتائج الاتحاد ومستويات الفريق بصفة عامة في تصاعد خلال الجولات الخمس الماضية، حيث لم يخسر في أي لقاء فيما كسب مواجهة الاتفاق والفيحاء وتعادل مع الفيصلي والفتح والنصر.

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على صعيد آخر، حدد المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي احتياجه للموسم المقبل من العنصر الأجنبي وحصره في مراكز الهجوم والجناح وصناعة اللعب مما يهدد استمرار العاجي ويلفريد بوني والتونسي أنيس البدري والأرجنتيني ليوناردو خيل.

في المقابل، بات استمرار المغربي كريم الأحمدي والبرازيليين رومارينهو داسيلفا وبرونو أوفيني ومارسيلو غروهي مع الفريق في منافسات الموسم المقبل مؤكدا، فيما يتبقى أمام إدارة النادي حسم مستقبل اللاعبين الذين تملك عقودهم وغير مشاركين مع الفريق، وهم الكسندر بيرجوفيتش وجوناس دي سوزا والكسندر بيزيتش وسيكو سانوجو.

ميدانيا بدأ الفريق أمس استعداده الفعلي لمواجهة العدالة بمشاركة البرازيلي رومارينهو بعد أن خضع لجلسة علاجية مكنته من إكمال جاهزيته.