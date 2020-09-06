الهلال يوتر علاقة كاريلو بالإنجليز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صبت جماهير فريق واتفورد الإنجليزي غضبها على المحترف البيروفي بصفوف الهلال أندريه كاريلو، بعد أن وصف كاريلو فريقه السابق واتفورد بالصغير، وأكد أنه أكثر سعادة الآن بوجوده بفريق يحقق الألقاب.

وقال كاريلو «واتفورد كان فريقا صغيرا يقاتل من أجل عدم الهبوط، أفضل اللعب في فريق كبير يقاتل من أجل الألقاب».

ونقل موقع watfordobserver حالة غضب جماهير واتفورد تجاه كاريلو الذي لعب بصفوفه على سبيل الإعارة خلال موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا البرتغالي وسجل مرتين في 30 مباراة.

وأضاف الموقع «بعد واتفورد انتقل كاريلو إلى الهلال السعودي حيث فاز معه بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، وقبلها حقق معه دوري أبطال آسيا العام الماضي».

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وكان كاريلو ذكر في حديث للإعلام البيروفي أنه يفضل أن يكون في ناد كبير ينافس على الألقاب، وقال «أنا سعيد بوجودي في السعودية، أي لاعب يجب أن يكون في مكان يسعد فيه، حيث يلعب»، مجددا سعادته بتحقيق الألقاب المحلية والقارية مع الهلال.

وأردف «في البرتغال، كنت أفضل حالا أيضا، لعبت لفرق مهمة، وفي إنجلترا خلال الأشهر الستة الأولى لعبت كثيرا، لكن في الستة الأخرى لم ألعب كثيرا، لعبت لواتفورد وكان فريقا صغيرا، كانوا يقاتلون من أجل عدم الهبوط، وأنا أفضل اللعب في فريق كبير يقاتل من أجل الألقاب».

وعلق عدد كبير من مشجعي واتفورد على حديث كاريلو بأنهم لا يهتمون بما يقوله في فريقهم، وأنه لا أحد يتذكر فترة لعبه بفريقهم.