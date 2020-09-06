فيصل بن خالد يكافئ عرعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد في مكتبه بالإمارة أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي عرعر واللاعبين والجهاز الإداري والفني بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وعد الأمير فيصل بن خالد صعود النادي، أحد النجاحات المهمة التي ستنعكس على رياضة المنطقة وشبابها وتحقيق عدد من الألقاب، حاثا الشركات ورجال الأعمال على دعم أندية المنطقة لمساعدتها في تحقيق أهدافها، داعيا جماهير النادي إلى الالتفاف حول النادي، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة بدوري الأولى وتثبيت الحضور والتخطيط للوصول إلى دوري المحترفين خلال 4 سنوات مقبلة. وفي نهاية الاستقبال قدم أمير المنطقة مكافآت مالية للاعبين والجهاز الفني.

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