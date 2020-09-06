مركز القطيف للصم بطلا لقوى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مركز القطيف للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان، بمشاركة الأندية والمراكز من مختلف مناطق المملكة المسجلة في البرنامج الزمني لهذا الموسم الرياضي للاتحاد، واشتملت على 12 منافسة. وجاء نادي جدة في المركز الثاني ونادي الرياض بالمركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

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