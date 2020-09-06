شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر لمباراة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب وفاروقا نور الدين مدافع الفريق، عقب انتهاء فترة التأهيل التى خاضوها مؤخراً على خلفية إصابة العضلة الأمامية، التى تعرضا لها منذ استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، وأصبح الثنائى جاهز للمشاركة مع المقاولون فى مباراة الغد أمام وادى دجلة والتى تقام ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وباتت مشاركة الثنائى ترجع لقرار الجهاز الفنى.

ويفتقد المقاولون خدمات لاعبه عبد العزيز موسى فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة بالجولة، وذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة المصرى الماضية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، أمس السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

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وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيري اوستن اموتو.

حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبي لويس ادوارد في الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا في 13 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.