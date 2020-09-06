شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وطلائع الجيش.. وإصابة بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، واشتكى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض قبيل انطلاق اللقاء من إصابة فى العضلة الضامة ليستبعده جهاز الزمالك من التشكيل وقائمة المباراة ويتم الدفع بالكونغولى كابونجو كاسونجو فى التشكيل بدلا منه.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أوباما في خط الوسط، كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، أحمد السيد زولا، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف في خط الدفاع، مهند لاشين وفرانك ستيفن وأمامهما كريم طارق، محمد شحاتة، أحمد سمير في خط الوسط، ناصر منسى في خط الهجوم".

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وشهدت أول ربع ساعة، هدوء، فى أحداثها وسط محاولات من الفريقان للسيطرة على الأحداث وتعد الأبرز تسديدة من أحمد سمير ولكن تصدى لها جنش حارس الزمالك الذى عاد اليوم للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب.

ويمتلك الزمالك قبل هذا اللقاء فى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.